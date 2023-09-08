"Аэрофлот" не подтверждает, что пассажиры застряли в аэропорту Хургады

Информация о российских туристах, которые застряли в аэропорту Хургады, не соответствует действительности.

Как сообщает авиакомпания "Аэрофлот", была задержка рейса SU423 за 6 сентября по технической причине. Пассажиры были размещены в отеле, где им были предоставлены питание и напитки. Рейс выполняется под номером SU533 в связи с переносом вылета в Москву на 7 сентября.

Пассажиры были доставлены в аэропорт Хургады ко времени начала регистрации, сейчас самолет с пассажирами направляется в Москву.

Как сообщалось ранее, что пассажиры рейса Хургада — Москва "Аэрофлота" застряли в аэропорту Хургады, где ожидали вылета около 28 часов. Самолет должен был вылететь 6 сентября, но в итоге его задержали. Пассажиры просидели в воздушной гавани до вечера, после чего их заселили в отель, сообщает РБК.

Ранее рейс из Москвы в Шарм-эш-Шейх задержали более чем на 40 часов