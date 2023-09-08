08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Сеть "утекла" база данных 1 млн держателей карт "МТС-банка"

Преступники обнародовали базу данных 1 млн держателей карт "МТС-банка".

В интернет попали персональные данные клиентов, среди которых – ИНН, гражданство, неполные данные банковских карт и сроки их действия. Как считают эксперты, "слив" мог случиться из-за перевода части работы компании на аутсорсинг. При этом утечка могла затронуть данные других частей экосистемы МТС.

Злоумышленники в объявлении утверждают, что в целом получили доступ к данным 21 млн человек. Как говорят в банке, в опубликованной базе есть данные карт разных эмитентов, и считают вероятной утечку у ритейлера или цифрового сервиса, сообщает "Коммерсант".

В России за два года количество утечек персональных данных пользователей увеличилось почти в 40 раз.

Теги: учечка, МТС, база данных, персональные данные


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