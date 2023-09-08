08 Сентября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Нацпроект "Культура" в действии - в Петушинском районе открыли третью модельную библиотеку

Накануне состоялось открытие модельной библиотеки в деревне Пекша Петушинского района – третьей в этом муниципальном образовании и восемнадцатой во Владимирской области.

В мероприятии приняли участие заместитель регионального министра культуры Елена Огудина, депутат Законодательного Собрания Павел Шатохин, глава районной администрации Александр Курбатов, представители областного проектного офиса и библиотек, местные жители.

модельная библиотека(2023)|Фото: avo.ru

Модернизация библиотеки проводилась в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Владимирской области и администрации Петушинского района. На эти цели выделено 5 млн рублей из федерального бюджета и более 1 млн рублей из муниципального бюджета.

Обновлённая библиотека стала комфортной для всех категорий пользователей. Там появились места для отдыха, творческие мастерские, детская зона. Читатели получили доступ к современным информационным ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию. И, конечно, появилось более 1,5 тысяч новых книг.

модельная библиотека, дети, внешкольная работа(2023)|Фото: avo.ru

В учреждении создана IT-зона, где любой желающий может воспользоваться интернетом или WI-FI, базой данных «Национальная электронная библиотека» или крупнейшей во Владимирском регионе электронной библиотекой «Земля Владимирская». Очки виртуальной реальности позволяют пользователям совершать путешествия, не покидая здание.

модельная библиотека, дети, внешкольная работа(2023)|Фото: avo.ru

Жители поселения теперь могут получить услуги ксерокопирования, цветной печати, ламинирования и брошюровки материалов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья приобретён компьютер с клавиатурой для слабовидящих, книги с крупным шрифтом, тифлофлешплеер для чтения «говорящих» книг и электронная лупа.

модельная библиотека, дети, внешкольная работа(2023)|Фото: avo.ru

Уже сейчас в Пекшинской сельской библиотеке работают клуб общения для пожилых людей «Подсолнух», «Литературная гостиная» для любителей поэзии и прозы, кружок творчества для детей «Мастерская Самоделкина». Сотрудники обещают, что в будущем клубов по интересам станет значительно больше. Там организовано также небольшое музейное пространство, где представлены материалы о прошлом деревни, о ветеранах Великой Отечественной войны, а также работает выставка поделок кружка «Мастерская Самоделкина» и народных умельцев.

Теги: нацпроект, культура, модельная библиотека


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