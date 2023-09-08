Нацпроект "Культура" в действии - в Петушинском районе открыли третью модельную библиотеку

Накануне состоялось открытие модельной библиотеки в деревне Пекша Петушинского района – третьей в этом муниципальном образовании и восемнадцатой во Владимирской области.

В мероприятии приняли участие заместитель регионального министра культуры Елена Огудина, депутат Законодательного Собрания Павел Шатохин, глава районной администрации Александр Курбатов, представители областного проектного офиса и библиотек, местные жители.

Модернизация библиотеки проводилась в рамках нацпроекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Владимирской области и администрации Петушинского района. На эти цели выделено 5 млн рублей из федерального бюджета и более 1 млн рублей из муниципального бюджета.

Обновлённая библиотека стала комфортной для всех категорий пользователей. Там появились места для отдыха, творческие мастерские, детская зона. Читатели получили доступ к современным информационным ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию. И, конечно, появилось более 1,5 тысяч новых книг.

В учреждении создана IT-зона, где любой желающий может воспользоваться интернетом или WI-FI, базой данных «Национальная электронная библиотека» или крупнейшей во Владимирском регионе электронной библиотекой «Земля Владимирская». Очки виртуальной реальности позволяют пользователям совершать путешествия, не покидая здание.

Жители поселения теперь могут получить услуги ксерокопирования, цветной печати, ламинирования и брошюровки материалов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья приобретён компьютер с клавиатурой для слабовидящих, книги с крупным шрифтом, тифлофлешплеер для чтения «говорящих» книг и электронная лупа.

Уже сейчас в Пекшинской сельской библиотеке работают клуб общения для пожилых людей «Подсолнух», «Литературная гостиная» для любителей поэзии и прозы, кружок творчества для детей «Мастерская Самоделкина». Сотрудники обещают, что в будущем клубов по интересам станет значительно больше. Там организовано также небольшое музейное пространство, где представлены материалы о прошлом деревни, о ветеранах Великой Отечественной войны, а также работает выставка поделок кружка «Мастерская Самоделкина» и народных умельцев.