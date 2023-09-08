В Камешковском районе открыта новая площадка ГТО, через несколько дней откроют еще одну

Накануне в деревне Лубенцы Камешковского района Владимирской области открылась площадка для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, она создана в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Место для размещения спортивного объекта выбрано не случайно – буквально в двух шагах общеобразовательная школа, поэтому пустовать площадка не будет точно. Сразу после торжественного открытия школьники с удовольствием опробовали и силовые тренажёры, и спортивные снаряды.

«Цель федерального проекта «Спорт – норма жизни» – вовлечение в регулярные занятия спортом максимального количества граждан. И главное условие для реализации этой цели – доступная спортивная среда, появление новых современных спортивных объектов во всех уголках Владимирской области. На этой универсальной площадке можно не только готовиться и сдавать нормативы ГТО, но и проводить уроки физкультуры, тренировки легкоатлетов – в школе есть такая секция. Взрослые, а желающих приобщиться к спорту в Лубенцах немало, смогут заниматься на силовых тренажёрах, чтобы поддерживать хорошую физическую форму», – отметила и.о. министра физической культуры и спорта Наталья Федорова.

Кроме силовых тренажёров площадка ГТО включает в себя турники, брусья, платформы для пресса и отжиманий, стойки для метания и многое другое. Причём расположено оборудование на тридцатиметровой площадке так, чтобы можно было использовать его как полосу препятствий.

В Камешковском районе буквально через несколько дней откроется похожая площадка ГТО в селе Новки, а до конца года будут созданы площадки в посёлках им. Максима Горького и им. Карла Маркса.

Всего за время реализации проекта «Спорт – норма жизни» во Владимирской области появилось 19 площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО.