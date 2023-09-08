08 Сентября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Прожиточный минимум во Владимирской области в 2024 году поднимется на 852 рубля

С 1 января 2024 года во Владимирской области прожиточный минимум на душу населения составит 14796 рублей, что на 6 процентов или на 852 рубля больше, чем в текущем году (13944 рубля). Кроме того, прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере 16128 рублей, для пенсионеров – 12725 рублей, для детей – 14352 рубля. Соответствующее постановление подписал Губернатор Александр Авдеев, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Этот показатель используется для оценки уровня жизни населения и учитывается при разработке региональных социальных программ, для предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам – пособий, пенсионных начислений, формирования бюджета области и других установленных законодательством целей.

«Прожиточный минимум в области устанавливается с учётом коэффициента региональной дифференциации, утверждаемого Правительством Российской Федерации (0,97 – для Владимирской области), исходя из прожиточного минимума на душу населения в целом по стране (на 2024 год – 15254 рубля)», – сообщил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Деньги(2023)|Фото: Накануне.RU

Вместе с величиной прожиточного минимума в следующем году в регионе вырастет и минимальный размер оплаты труда. Планируется, что с 1 января 2024 года он составит 19242 рубля. Это на 3000 рублей больше, чем на 1 января 2023 года (16242 рубля).

Теги: прожиточный минимум, оплата труда, александр авдеев


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