Член югорского отделения ОНФ высоко оценил транспортную реформу, проведенную в Сургуте

В Сургуте состоялась встреча Главы города Андрея Филатова с депутатом думы Югры членом регионального штаба "Общероссийского Народного Фронта" Владимиром Зиновьевым. Темой разговора стала, в частности, новая сеть общественного транспорта, которая позволила городскому автобусному сообщению "дотянуться" до новых микрорайонов и оптимизировать ранее действовавшие маршруты.

Администрация продолжает настройку новой сети с участием жителей, депутатского корпуса, общественников, в том числе экспертов ОНФ. Рассматривая обращения жителей, комиссия при Администрации в приоритете учитывает доступ ко всем социально значимым учреждениям из разных районов города. По итогам анализа обращений появились новые маршруты, внесены коррективы в ряд уже введённых. По словам Владимира Зиновьева, количество обращений в ОНФ по поводу новой транспортной сети значительно снизилось, начиная с апреля 2023 г.ода.

"Рабочая встреча носила крайне продуктивный характер. Надо отдать должное главе, который сумел сформировать мощную команду профессионалов, кто разработал реформу и реализует её в интересах жителей. Количество обращений, которые носили критичный характер, к нам, экспертам Народного Фронта, за летний период оно реально уменьшилось", - сказал Владимир Зиновьев.

Сургут за последние 20 лет очень "вырос", и территориально, и в количественном плане. Появились новые микрорайоны, где в начале этого года вообще не было автобусного сообщения.

"Мы ожидали всплеска обращений после начала учебного сезона. Кратного увеличения обращений нет. Это говорит о том, что интересы людей учитываются. В администрации города подтверждают: если количество обращений по отдельно взятым вопросам будет нарастать, будут приниматься управленческие решения, чтобы эти интересы учитывать", - сказал Владимир Зиновьев.