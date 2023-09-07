07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской области

Избирательный участок, находящийся в селе Новая Збурьевка в Херсонской области, обстреляли ВСУ. Об этом во время брифинга рассказала председатель избиркома региона Марина Захарова.

По ее словам, артиллерийский обстрел в непосредственной близости с участком был одной из провокаций украинской стороны, которые были зафиксированы накануне.

"Украина целенаправленно нанесла удар по участковой комиссии и мирным гражданам - нашим избирателям, которые пришли изъявить свою волю", - заявила Захарова.

Она также добавила, что никто не пострадал. Правоохранительные органы помогли участковой комиссии перебраться в более безопасное место, где голосование было продолжено.

Напомним, что избирательные участки в Херсонской области будут работать 8, 9 и 10 сентября, однако в отдаленных районах они открыты для голосования уже несколько дней. Завтра же - 8 сентября, в регионе объявлен выходной.

Теги: Херсонская область, избирательный участок, выборы, обстрел, ВСУ


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