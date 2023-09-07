07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Армении задержали блогера Бадаляна по подозрению в незаконном обороте оружия

В Армении задержали пророссийского блогера Мику Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Речь идет о подозрении в незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщает пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян. Всего за 6 и 7 сентября удалось задержать семь человек.

"Они задержаны на основе обоснованного подозрения в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности и переданного в Следственный комитет, в соответствии с ч.2 ст.335 УК Армении (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов)", - отметил пресс-секретарь.

До этого о "похищении" блогера в социальных сетях сообщал глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, Бадаляна схватили неизвестные люди в масках прямо у гостиницы в городе Горис Сюникской области. За сутки до этого активист участвовал в радиопрограмме Примакова, где несколько резко высказался с критикой в сторону правительства Армении.

Теги: Армения, задержание, блогер, Бадалян, оружие, Sputnik, Геворкян


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