07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Нападающий "Локомотива" может перейти в "Зенит"

Нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор может покинут ФК и перейти в "Зенит". Об этом сообщает агент футболиста Гарольд Исбиа.

Как передает его слова Sport 24, работа над этим уже ведется. При этом, единственным вариантом для игрока является только "Зенит": ЦСКА и "Краснодар" определенно не рассматриваются.

В свою очередь "Спорт-Экспресс" утверждает, что Изидора могут арендовать до конца сезона с обязательным правом выкупа. Сумма вопроса составляет около 6 млн рублей.

Теги: Локомотив, Зенит, футбол, Изидор


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