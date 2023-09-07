Нападающий "Локомотива" может перейти в "Зенит"

Нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор может покинут ФК и перейти в "Зенит". Об этом сообщает агент футболиста Гарольд Исбиа.

Как передает его слова Sport 24, работа над этим уже ведется. При этом, единственным вариантом для игрока является только "Зенит": ЦСКА и "Краснодар" определенно не рассматриваются.

В свою очередь "Спорт-Экспресс" утверждает, что Изидора могут арендовать до конца сезона с обязательным правом выкупа. Сумма вопроса составляет около 6 млн рублей.