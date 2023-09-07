07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Директора НИИ вакцин ФМБА Трухина уволили из института

Виктора Трухина уволили с должности директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России. Со своего поста он ушел еще 4 сентября, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

Как выяснилось во время плановой проверки в сфере противодействия коррупции, директор института допускал нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. Его уволили по п.2 ст.278 Трудового Кодекса РФ. Все полученные в ходе проверки материалы ФМБА передало в правоохранительные органы.

Напомним, сегодня стало известно о пропаже Трухина. Как сообщает источник РИА Новости, уже бывший директор пропал в Москве, после чего в полицию обратилась его дочь.

Теги: Трухин, ФМБА, увольнение


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