07 Сентября 2023
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Политика
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Для стран БРИКС проведут учения в Подмосковье под руководством МЧС

В 2024 году для стран БРИКС в подмосковной Кубинке пройдут учения от МЧС РФ. Об этом сегодня журналистам рассказал директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар. Мероприятие запланировано на конец мая - начало июня.

"Председательство в БРИКС переходит к РФ в следующем году... Одним из ярчайших мероприятий, которое мы предлагаем посетить всем странам-участникам БРИКС и принять участие как в деловой, так и в активной тренировочной программе, - это участие в учениях на полях салона "Комплексная безопасность - 2024. В мае следующего года в Москве и Подмосковье состоятся учения пожарных стран БРИКС. Основные мероприятия будут организованы на базе Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ и Ногинского спасательного центра ведомства", - отметил Бондар.

Триумфальное завершение саммита БРИКС произошло в ЮАР, пять новых стран решились на вступление в организацию. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия станут новыми участниками объединения БРИКС. Теперь на страны объединения приходится 48,5 млн кв км, что составляет 36% площади земного шара, и это более чем вдвое больше, чем у "Группы семи", совокупное население стран БРИКС составит 3,6 млрд человек — 45% мирового, подсчитывают в СМИ. И, что немаловажно, теперь на БРИКС сосредоточено 37% мирового ВВП и 44,35% мировых запасов нефти.

Анонсировалось, что в рамках мероприятий по укреплению связей внутри организации прозвучат слова о единой валюте, может быть, это будет цифровой рубль, а может, вполне натуральный юань? Яснее не стало, а новые страны, такие как ОАЭ, например, плотно сидят на долларе и вряд ли захотят вступать в авантюру с наднациональной валютой. Вступление новых игроков — это расширение для галочки, усиление Китая или новый шаг к дедолларизации мира? Подробности — в материале Накануне.RU.

Теги: БРИКС, учения, Подмосковье, МЧС, Кубинка


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