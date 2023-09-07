Для стран БРИКС проведут учения в Подмосковье под руководством МЧС

В 2024 году для стран БРИКС в подмосковной Кубинке пройдут учения от МЧС РФ. Об этом сегодня журналистам рассказал директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар. Мероприятие запланировано на конец мая - начало июня.

"Председательство в БРИКС переходит к РФ в следующем году... Одним из ярчайших мероприятий, которое мы предлагаем посетить всем странам-участникам БРИКС и принять участие как в деловой, так и в активной тренировочной программе, - это участие в учениях на полях салона "Комплексная безопасность - 2024. В мае следующего года в Москве и Подмосковье состоятся учения пожарных стран БРИКС. Основные мероприятия будут организованы на базе Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ и Ногинского спасательного центра ведомства", - отметил Бондар.

Триумфальное завершение саммита БРИКС произошло в ЮАР, пять новых стран решились на вступление в организацию. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия станут новыми участниками объединения БРИКС. Теперь на страны объединения приходится 48,5 млн кв км, что составляет 36% площади земного шара, и это более чем вдвое больше, чем у "Группы семи", совокупное население стран БРИКС составит 3,6 млрд человек — 45% мирового, подсчитывают в СМИ. И, что немаловажно, теперь на БРИКС сосредоточено 37% мирового ВВП и 44,35% мировых запасов нефти.

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