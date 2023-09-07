Первый день выборов в Херсонской области объявлен выходным

В Херсонской области 8 сентября объявлено выходным днем. Это сделано для того, чтобы в первый день выборов каждый житель смог проявить свою гражданскую позицию, рассказал врио губернатора Владимир Сальдо.

"Чтобы каждый житель Херсонской области смог проявить свою гражданскую позицию - проголосовать на выборах депутатов Херсонской областной думы и представительных органов муниципальных образований в Херсонской области первого созыва - принял решение 8 сентября (пятница) 2023 года сделать нерабочим днем", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Аналогичное решение было принято и в Запорожской области. Напомним, что избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября.