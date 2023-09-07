Евросоюз надавит на ОАЭ в связи с поставками в Россию санкционных товаров

Евросоюз намерен усилить давление на Объединенные арабские эмираты, чтобы те перестали поставки подсанкционных товаров в Россию, пишет Bloomberg.

Сегодня должны состояться переговоры главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом. Вероятно, фон дер Ляйен будет настаивать на прекращении помощи России.

Также ЕС будет вести переговоры о предоставлении большего количества данных о торговых операциях ОАЭ.

Ожидается, что это давление с просьбами продолжится и позже, когда руководство ЕС встретится с делегацией Эмиратов на саммите G20 в Индии.