07 Сентября 2023
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Политика За рубежом
Фото: www.dw.com

Евросоюз надавит на ОАЭ в связи с поставками в Россию санкционных товаров

Евросоюз намерен усилить давление на Объединенные арабские эмираты, чтобы те перестали поставки подсанкционных товаров в Россию, пишет Bloomberg.

Сегодня должны состояться переговоры главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом. Вероятно, фон дер Ляйен будет настаивать на прекращении помощи России.

Также ЕС будет вести переговоры о предоставлении большего количества данных о торговых операциях ОАЭ.

Ожидается, что это давление с просьбами продолжится и позже, когда руководство ЕС встретится с делегацией Эмиратов на саммите G20 в Индии.   

Теги: евросоюз, оаэ, санкции


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