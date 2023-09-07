07 Сентября 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Тюменские бойцы получили полковой комплект минирования

Тюменские бойцы получили полковой комплект минирования, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Оборудование приобретено на средства, собранные жителями и организациями региона в рамках акции "100 миллионов для Победы". Сегодня комплект передали отбывающим в командировку бойцам председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова и спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

"В рамках акции уже собрано почти 56 миллионов рублей, соберем и 100 миллионов для нашей общей Победы", — отметила Ольга Швецова.

Николай Савченко сообщил, что запрос поступил от тюменских бойцов, занимающихся подготовкой территории и минированием.

"Оборудование необходимо саперам. Это довольно специфичные приборы, но нам удалось их приобрести. Они позволяют провести дистанционный радиоподрыв боеприпасов. Также мы закупили дальномеры, эхолоты и пенетрометры", - заявил он.

Военнослужащие, принимающие оборудование, поблагодарили тюменцев, отметив, что все приборы нужны для более качественного выполнения своей работы.

"Мы чувствуем поддержку земляков и передаем им слова благодарности от всех тюменских бойцов", - заявили они.

Теги: полковой комплект минирования, 100 миллионов для победы, акция


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