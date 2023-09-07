07 Сентября 2023
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Фото: соцсети

Коломойскому вменили присвоение $250 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о предъявлении обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому и еще пяти сообщникам.

Им вменили присвоение почти $250 млн, пишет РИА Новости. Следствие продолжается.

Напомним, Коломойский был арестован 2 сентября по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Апелляционное заседание перенесли на 25 сентября. Как сказал адвокат олигарха Александр Лысак, текста решения Шевченковского суда о мере пресечения еще нет, он появится только завтра.

Коломойский сыграл важную роль в победе президента Украины Владимира Зеленского на выборах 2019 г. Однако Зеленский изначально дистанцировался от него, а США требовали максимально отодвинуть олигарха от влияния на политику. Украинские политологи отмечают, что это сигнал всем местным олигархам.

Теги: Игорь Коломойский, присвоение, обвинение


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