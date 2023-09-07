07 Сентября 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Более 88 тысяч свердловчан хотят проголосовать дистанционно на осенних выборах

В Свердловской области завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).
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Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, всего принято и учтено 88 тысяч 367 заявлений. Так, на дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому избирательному округу №13 подано 9 тысяч 587 заявлений от избирателей. Больше всего заявлений о ДЭГ подано на выборы депутатов Екатеринбургской городской думы – 70 тысяч 970.

На выборах депутатов думы Верхней Пышмы захотели проголосовать дистанционно 5 тысяч 65 человек, на выборах в думу Качканарского городского округа – 2 тысячи 416.

Меньше всего заявлений подано на дополнительные выборы депутата думы Белоярского по избирательному округу №2 – 123. А на довыборах депутата думы Каменска-Уральского по одномандатному округу №21 проголосуют дистанционно 206 человек.

Напомним, что осенние выборы на Среднем Урале пройдут в течение двух дней – 9 и 10 сентября 2023 года. Дистанционное электронное голосование применят в Свердловской области впервые.

Теги: голосование, выборы, ДЭГ, Свердловская область


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