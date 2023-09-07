07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Священники потратили 100 литров святой воды для окропления целого района в Калужской области

В Калужской области военные помогли священникам окропить святой водой Козельский район.

Молитвенный облет прошел совместно с военнослужащими Козельской ракетной дивизии. Батюшки молились о мире и благополучии, передает издание "Подъем". Священнослужители сообщили, что летали около часа, за это время у них ушло около 100 литров святой воды, припасенной с Крещения.

"Мы с командиром дивизии еще на Пасху поговорили, что хорошо бы по окраинам нашего района облететь и покропить. Это была Крещенская вода. Полетное время – около часа. Мы рассчитали, сколько у нас уйдет воды, где-то 100 литров у нас ушло. Взяли все в пятилитровых бутылках и по мере того, как летели, у нас было устройство распылительное и им распыляли. Мы облетали по кругу вокруг Козельского района, все военные точки облетели, город, крестообразно пролетели над военным городком и вернулись на взлетную полосу", - рассказал отец Михаил Семенов.

В 2022 году стоимость летного часа вертолета Ми-8Т можно оценить в среднем в 130 000–150 000 руб., в то время как летный час Ми-8АМТ/Ми-8МТВ обойдется в 190 000–220 000 руб., такие расчеты озвучивал "Ведомостям" исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Калужская область за время СВО неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников, последняя из них была два дня назад.

Теги: рпц, святая вода, вертолет, калужская область


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