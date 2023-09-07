Украинский БПЛА впервые перехвачен в Волгоградской области

ВСУ впервые попытались атаковать Волгоградскую область беспилотником. БПЛА перехвачен и нейтрализован, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, уточнил он в телеграм-канале.

По информации Mash, целью БПЛА была воинская часть в Городищенском районе. Дрон перехватили за несколько километров до цели, сообщает телеграм-канал.

Ранее сегодня два украинских БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, один – над Раменским районом Московской области. Кроме того, два беспилотника были сбиты над Брянской областью.