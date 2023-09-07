07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Александр Оглоблин закрывает сеть магазинов "Елисейский"

Уральский бизнесмен Александр Оглоблин закрывает сеть гастрономов "Елисейский". Первый магазин был открыт в 2014 году, а уже в 2015 сеть насчитывала 30 торговых точек. Однако, по словам предпринимателя, частный бизнес не выдерживает конкуренции с федералами: уже сегодня в Екатеринбурге продолжает работать только четыре "Елисейских".

"Сегодня я объявляю, что в октябре сего года я закрываю свою сеть. Это грустное и печальное событие, все когда-то заканчивается, все циклично. Конечно же, это связано с тем, что мы не можем выдержать конкуренцию с федеральными сетями по ценам. Зачастую товар, который заходит к нам, по этим ценам уже торгуют федералы. Мы видим, что реальные доходы граждан падают и мы ощутили на себе отток наших замечательных дорогих покупателей к федеральными сетями", - рассказал Оглоблин в своих социальных сетях.

По его словам, нынешняя ситуация не могла не сказаться на эффективности работы и сокращении торговой сети. В связи с этим, магазины будут закрыты и переданы в аренду. Однако бизнесмен решил напоследок порадовать покупателей и объявил в последние недели работы скидки до 70% на весь ассортимент. Помимо этого он предупредил, что не стоит навсегда прощаться ни с ним, ни с продукцией собственного производства "Елисейского".

"Я не ухожу, безусловно, из бизнеса. Та фабрика готовой еды, которую когда-то мы строили, чтобы заполнять полки наших магазинов продукцией собственного производства, работает на федеральные сети, и на их полках появилась наша продукция. Мы планируем увеличить объемы производства нашей фабрики. А вас попрошу запомнить наши магазины, и пусть они войдут в историю и останутся в нашей памяти", - заключил Оглоблин.

Теги: Оглоблин, Елисейский


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