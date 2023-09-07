07 Сентября 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

Бойцов из Владимирской области, подписавших контракт с Минобороны, торжественно отправили на военную службу

На этой неделе в учебные подразделения Минобороны России с последующим распределением по боевым формированиям в зоне специальной военной операции отправились очередные группы добровольцев из Владимирской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это жители Александрова, Владимира, Гороховца, Гусь-Хрустального, Коврова, Кольчугино, Мурома и Суздаля.

Проводить бойцов пришли представители областного Правительства, военкомата, Владимирской епархии, волонтёры, родные и друзья.

«Вы не просто достойные сыны своих родителей, но и всего Отечества. За вами – Россия. Здесь эти слова звучат как лозунг, а там, в зоне боевых действий, – совсем по-другому. Когда стоишь лицом к лицу с врагом, очень чётко осознаешь, за кем правда. Уверен, вы с честью будете служить вместе с нашими ребятами», – отметил министр региональной безопасности Сергей Полузин.

митинг-отправка на службу по контракту(2023)|Фото: avo.ru

Контрактников напутствовал и военнослужащий Александр, который после реабилитации вновь вернётся в строй: «Вы надели форму, там возьмёте в руки оружие и станете друг другу братьями. Братья бывают кровными, а вы станете пороховыми братьями. Берегите своих товарищей, и они будут беречь вас. Удачи вам, ребята, всё получится!»

Дмитрий из Киржача прошёл срочную службу в 2004 году, над решением участвовать в СВО раздумывал около года: «Считаю, что каждый мужчина должен защищать свою Родину. Брат и друг там уже служат, и я пойду, ведь именно сейчас страна нуждается в поддержке».

митинг-отправка на службу по контракту(2023)|Фото: avo.ru

А Михаил из Струнино решение принял сразу, не раздумывая: «Собрался и пошёл. А что здесь думать? Для меня решение очевидно. Родина позвала. Для меня это самое ценное – моя страна, моя Россия, семья, дети».

Традиционно на площади возле Дома культуры молодёжи патриотические песни для бойцов исполнили владимирские артисты, а завершил мероприятие символичный для русского воинства марш «Прощание славянки».

Теги: служба по контракту, минобороны, зона специальной военной операции


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