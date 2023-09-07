На время "Кросса нации" в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя

На время проведения соревнований по легкой атлетике "Кросс нации" в Екатеринбурге запретят продавать алкоголь. Постановление об этом сегодня подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга, в день проведения "Кросса нации" 16 сентября будет запрещена продажа спиртного:

на улице Малышева, от улицы Бажова до улицы Софьи Ковалевской;

на улице Гагарина, от улицы Малышева до улицы Первомайской;

на улице Первомайской, от улицы Бажова до улицы Софьи Ковалевской;

на улице Восточной, от улицы Малышева до улицы Первомайской;

на проспекте Ленина, от улицы Бажова до улицы Гагарина.

Уточняется, что ограничения по реализации алкоголя будут действовать с 8:00 до 15:30.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга назвали улицы, которые перекроют из-за "Кросса нации".