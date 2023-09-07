07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

На время "Кросса нации" в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя

На время проведения соревнований по легкой атлетике "Кросс нации" в Екатеринбурге запретят продавать алкоголь. Постановление об этом сегодня подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга, в день проведения "Кросса нации" 16 сентября будет запрещена продажа спиртного:

  • на улице Малышева, от улицы Бажова до улицы Софьи Ковалевской;
  • на улице Гагарина, от улицы Малышева до улицы Первомайской;
  • на улице Первомайской, от улицы Бажова до улицы Софьи Ковалевской;
  • на улице Восточной, от улицы Малышева до улицы Первомайской;
  • на проспекте Ленина, от улицы Бажова до улицы Гагарина.

Уточняется, что ограничения по реализации алкоголя будут действовать с 8:00 до 15:30.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга назвали улицы, которые перекроют из-за "Кросса нации".

Теги: Кросс нации, алкоголь, запрет, продажа, Екатеринбург


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Ранее 31.08.2023 15:31 Мск В мэрии Екатеринбурга назвали улицы, которые перекроют из-за "Кросса нации"

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