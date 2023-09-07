Яндекс презентовал улучшенную версию нейросети YandexGPT

Яндекс обновил языковую модель YandexGPT.

"Новая языковая модель решает больше различных задач, чем первая версия, а качество ее ответов существенно улучшилось. Она способна анализировать тексты и отвечать на вопросы по ним, а также стилизовать текст ответа под разную аудиторию или персонажа", - говорится в релизе компании.

YandexGPT 2 улучшена за счет увеличения количества параметров и улучшения обучения. "Для этого тщательнее отбирали данные, добавили в датасет новые и синтетические — сгенерированные на основе реальной информации — примеры запросов", - отмечают разработчики.

Тренеры искусственного интеллекта протестировали старую и новую версию чат-бота на 500 запросах по самым разным темам и сравнили результаты. Оказалось, что YandexGPT 2 в 67% случаев дает более точный и подробный ответ.