На военном заводе "Салют" в Москве произошел пожар

В Москве произошел пожар на заводе "Салют", где производят, в том числе, военное оборудование, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, возгорание в здании на улице Плеханова началось в вентиляционной камере склада микро-электроники.

Mash пишет, что загорелась лаборатория, в которой хранился горючий натрий.

Пожар уже локализовали, его площадь составила около 10 квадратных метров.

С 2022 года предприятие находится под санкциями США. На сайте предприятия говорится, что "Салют"— лидер по разработке и внедрению изделий в области корабельной радиолокации России.