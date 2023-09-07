07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Чтобы окупалось. Благоустройством берега Шарташ займутся концессионеры

Благоустройство берега Шарташа будет реализовано с использованием механизма концессии. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, облагораживать территорию необходимо в основном за счет бюджетных средств. Из-за этого, место должно себя окупать при помощи различных активностей, например, аттракционов. Сейчас предстоит сделать участок ухоженным, после чего встанет вопрос о привлечении инвесторов для его дальнейшего развития. В качестве инвестора сейчас планирует вступить компания "Темп", размер инвестиций составит 30 млн рублей.

"Есть хорошая программа на федеральном уровне. Мы в понедельник встречались с руководителями ВЭБ.РФ, и есть уже примеры передачи в концессии парков в больших городах, для того чтобы предприниматели имели возможность, имея четкий план развития территории, заключая соответствующие соглашения, этим заниматься", — передает словам мэра 66.RU.

По его словам, отличным примером благоустройства и развития территории является команда ЦПКиО, которая также взяла под свое крыло и Летний парк "Уралмаш". Градоначальник отметил, что если результат в Орджоникидзевском районе себя оправдает, то парку Маяковского будут предлагать и другие городские территории.

Теги: Шарташ, концессия, благоустройство, орлов


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