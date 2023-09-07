Сын Медведева будет курировать ресурс "Я в России"

Сын экс-президента России Дмитрия Медведева Илья стал куратором портала "Я в России" – по сути, Госуслуг для жителей присоединенных территорий. Портал разработало Минцифры России.

О появлении сайта сообщил сам Дмитрий Медведев на совещании "Единой России" по социально-экономическому развитию присоединенных территорий.

СМИ обратили внимание, что на совещании присутствовал Илья Медведев. "Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала "Я в России" для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением генерального совета "Единой России" в мае этого года", - цитирует РБК пресс-службу партии.

В прошлом году Илья Медведев получил партбилет "Единой России" и сообщил, что будет заниматься проектами по развитию спорта, образования, здравоохранения, по поддержке предпринимательства, налаживанием процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации страны.