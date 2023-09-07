В столице Индии перед саммитом G20 начали распугивать обезьян

В Нью-Дели во время подготовки к саммиту G20 начали разгонять обезьян.

Для этого установлены специальные пугала, пишет РБК. Чтобы отпугнуть тысячи маленьких обезьян, которые обитают возле правительственных учреждений и крадут еду у пешеходов, на тротуарах города установили фигуры в виде обезьян другого, более крупного вида – чернолицых лангуров – в натуральную величину.

Напомним, ранее стало известно, что в дни саммита, 9-10 сентября, в Нью-Дели запретят доставку еды.