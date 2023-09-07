СМИ сообщили о шантаже врача-офтальмолога из Сургута, обвиненного в домогательствах

Одна из девушек, якобы пострадавшая от домогательств офтальмолога частной клиники "Наджа" в Сургуте, начала шантажировать врача, сообщает NEFT со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Информация о домогательствах врача по отношению к несовершеннолетним проверялась. Выяснилось, что за молчание подросток требовал у врача деньги. В шантаже также якобы участвовала сестра подростка. О мере пресечения для врача пока неизвестно", — сообщает издание.

В СКР сообщили, что расследование по уголовному делу продолжается, все обстоятельства устанавливаются

Как сообщало Накануне.RU, информация о домогательствах со стороны врача, являющегося выходцем из Таджикистана, появилась в соцсетях.

Во время консультаций мужчина настойчиво предлагал 16-летним девочкам познакомиться и совместно провести время. В публичном пространстве высказываются опасения, что несовершеннолетние могли подвергнуться угрозам, а виновное лицо избежит уголовной ответственности.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления СКР Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.