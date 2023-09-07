IT-ипотеку до конца года получат 30 тысяч айтишников - Минцифры

IT-ипотеку до конца 2023 года получат не менее 30 тыс. работников компаний, аккредитованых в Минцифры России, сообщили в ведомстве. В целом программа льготной ипотеки для IT-специалистов будет действовать до конца 2024 года.

1 сентября российское правительство отменило зарплатный ценз для получения IT-ипотеки. До сих пор на кредит могли рассчитывать специалисты, зарабатывающие в городах-миллионниках – от 120 тыс. руб. в месяц, в остальных городах – от 70 тыс. руб. в месяц.

Ставка по IT-ипотеке составляет 5% (но может быть ниже по решению региональных властей), максимальный размер кредита – 18 млн руб. для жителей миллионников и 9 млн руб. для всех остальных, первоначальный взнос – от 15% (хотя появились слухи, что правительство хочет увеличить его до 20%). Жилье можно купить только в новостройке.