07 Сентября 2023
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Фото: Минобороны РФ

Флешмоб писем. Родные мобилизованных просят вернуть бойцов домой

Семьи участников СВО просят вернуть бойцов домой и больше не отправлять на спецоперацию. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, такие письма приходят на почту уже вторую неделю. В содержании указано, что солдаты и так слишком долго находятся на фронте, а почти годовая разлука с домом может деморализовать.

"По-человечески понять родных могу. Хочется парней вернуть домой. И причина такой эмоциональной реакции мне тоже понятна. Сам механизм предоставления отпуска мобилизованным непрозрачен, непонятен, юридически не урегулирован. И сильно зависит от оперативной обстановки на СВО и личности самого командира: "хочу отпускаю, хочу - нет", - написал депутат.

По его словам, больше всего писем приходит из Москвы и Санкт-Петербурга, в то время как из Свердловской области пока поступило только два аналогичных обращения. Он также рассказал, что еще полгода назад шел разговор об урегулировании вопроса с отпусками, чтобы каждый боец знал, когда сможет вернуться домой. Соответствующие запросы направлялись и в Минобороны, однако вопрос так и не был решен.

Иванов отметил, что понимает чувства солдат и их близких, но также не может игнорировать и мнение командиров и непредсказуемость ситуации на фронте. Если одних по календарю отправлять в отпуска, а на их места так никто и не придет, фронт оголится и "немец попрет".

"Тут решение тоже есть. Недавно писал о том, что у нас в войсках немало "контрактников" на не вакантных должностях. Значительная часть из них в тылу. Хотя они готовы в бой. Хороший резерв для замены тех, кто с передка уходит в отпуск. Считаю, что целесообразно над этим подумать. Одним решением две задачи закроем. Главное решать проблему вовремя, пока она не начала решать нас", - заключил депутат.

Теги: СВО, отпуск, дом, письма, Иванов


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