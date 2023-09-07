07 Сентября 2023
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Тюмени двое подростков на мопеде устроили ДТП

В Тюмени двое подростков на мопеде "Ямаха" устроили ДТП на ул. Садовой, 135, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 5 сентября. Водителю мопеда за день до аварии исполнилось 16 лет. Он вез 12-летнего пассажира и въехал в стоящий автомобиль "Шкода". Оба подростка получили травмы - один повредил локоть, второй - колено.

Полицейские выяснили, что ключи от мопеда подростки взяли у брата пассажира. Оба были в мотошлемах.

Водитель "Ямахи" привлечен к административной ответственности за управление транспортом, не имея водительского удостоверения, в присутствии матери. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Теги: мопед, подростки, ДТП


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