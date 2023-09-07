СК оценит качество медпомощи 7-летней Маше из Екатеринбурга, скончавшейся в Сочи

Прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства гибели в Сочи 7-летней Маши из Екатеринбурга.

В августе маленькая свердловчанка получила тяжелое отравление после купания в Черном море и впала в кому. У нее диагностировали отек мозга и легких, ее состояние было крайне тяжелым. Планировалось перевезти ребенка из Сочи в Москву, однако из-за нестабильного состояния транспортировка оказалась невозможной. Вчера вечером девочки не стало.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Краснодарского края, сейчас проверку по факту смерти 7-летней екатеринбурженки проводит Следственный комитет.

"Следственными органами будет дана оценка качеству и своевременности оказания медицинской помощи ребенку", - отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что поставили на контроль ход и результаты проводимой СК проверки.

Сейчас родные девочки решают, как транспортировать ее тело в Екатеринбург.