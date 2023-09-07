07 Сентября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Национальное телевидение Нигера

СВР сообщила о планах США ликвидировать новое руководство Нигера

Спецслужбы США готовятся к ликвидации лидеров Нигера, пришедших к власти в результате переворота, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, Вашингтон не устраивает смена власти в республике. В СВР утверждают, что в американском правительстве уже обсуждают исполнителей устранения нового руководства, передает РИА Новости.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин и глава французского Минобороны Себастьян Лекорню заявили о стремлении к дипломатическому разрешению ситуации в Нигере.

Напомним, в ночь на 27 июля в западноафриканской стране Нигер произошел переворот. Ночью военные сместили президента страны Мохамеда Базума. Объявление о смене власти мятежники сделали в эфире национального телевидения. Мятежники объявили о прекращении экспорта золота и урана во Францию, чьей бывшей колонией является это западноафриканское государство. Они заявили, что Франция, якобы, планировала военное вторжение в Нигер. Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум призвал США и другие "демократические страны" помочь ему вернуть власть и свергнуть мятежников.

Теги: свр, сша, нигер


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