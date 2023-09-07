07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Сын президента ЦАР избил двух человек в Кисловодске

Сын президента Центральноафриканской республики Фостена-Арканжа Туадеры избил женщину и мужчину в Кисловодске.

Речь идет об одном из троих детей Туандеры – Эваристе. Эварист Туандера приехал в Кавминводы в конце августа. Инцидент произошел 28 августа.

По данным СМИ, президент Туандера отправил сына в Россию лечиться "на воды", в том числе и для поправки ситуации с нервами. К Туандере-младшему приставили группу сопровождения.

В какой-то момент Эварист психанул и попытался сбежать. Его остановили и попросили успокоиться, пишет Mash. Тогда мужчина начал буянить, он кричал, матерился, ударил своего сопровождающего, который попытался защитить от африканца врача Зарину. Но и врачу Зарине в результате гость тоже успел нанести удары.

Сына президента ЦАР задержали полицейские. Иностранца отправили в Москву и передали сотрудникам посольства. О составлении протокола или возбуждении уголовного дела не сообщается.

Теги: драка, цар, нападение


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