07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

На Украине женщин-медиков обязали стать на военный учет

С 1 октября на Украине женщины-медики и фармацевты обязаны стать на военный учет, заявил представитель Зеленского в Раде Федор Вениславский.

Соответствующий закон был принят в прошлом году. Чиновник отметил, что выезд за границу военнообязанных женщин будет ограничен, как и мужчин. При этом работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, работающие на предприятии из утвержденного списка профессий, встали на военный учет.

В 2020 году Зеленский заявил, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины".

Юрист Елена Лукаш тогда написала, что "какое-то особое чувство возникает от мысли, что на воинский учет меня и миллионы других женщин собирается поставить комик-уклонист".

Теги: украина, мобилизация, военный учет


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