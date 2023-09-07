На Украине женщин-медиков обязали стать на военный учет

С 1 октября на Украине женщины-медики и фармацевты обязаны стать на военный учет, заявил представитель Зеленского в Раде Федор Вениславский.

Соответствующий закон был принят в прошлом году. Чиновник отметил, что выезд за границу военнообязанных женщин будет ограничен, как и мужчин. При этом работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, работающие на предприятии из утвержденного списка профессий, встали на военный учет.

В 2020 году Зеленский заявил, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины".

Юрист Елена Лукаш тогда написала, что "какое-то особое чувство возникает от мысли, что на воинский учет меня и миллионы других женщин собирается поставить комик-уклонист".