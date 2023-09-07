Мосгорсуд смягчил наказание экс-схиигумену Сергию и его помощнику Могучеву

Московский городской суд сократил сроки пребывания Николя Романова (экс-схиигумена Сергия) и его помощника Всеволода Могучева в колонии. Об этом сообщают адвокаты подсудимых в Telegram-канале "Бабиков и партнеры".

Ранее сторона защиты настаивала на изменении решения суда первой инстанции. После подачи апелляции суд постановил, снизить срок пребывания Романова в колонии с 7 лет до 6 лет и 11 месяцев. Могучеву - с 5 лет до 4 лет и 11 месяцев.

"Такое решение было принято апелляционной коллегией с учетом смягчающих обстоятельств, в отношении отца Сергия - занятие благотворительностью; в отношении Всеволода Могучева - наличие на иждивении родственников", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 января в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор по делу Сергия и его помощника Всеволода Могучева. Им вменялась статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". В итоге обоих признали виновными.

В феврале решение было обжаловано. Адвокатами Сергия было заявлено ходатайство о проведении комплексной экспертизы с привлечением религиоведа. Однако в этом им было отказано.