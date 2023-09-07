В Вильнюсе из-за беженцев с Украины отказались от фестиваля фейерверков

Вильнюс отказался от проведения традиционного фестиваля фейерверков, звуки которых якобы пугающе действуют на обосновавшихся в городе беженцев с Украины.

Организаторы мероприятия сообщили, что получили от столичного муниципалитета отказ на заявку о его проведении, пишет ТАСС. Кампания по отказу от "пушечного фестиваля", который якобы негативно отражается на психическом состоянии беженцев с Украины, была развернута в СМИ и докатилась до Сейма (парламента).

Критики считают эти аргументы смехотворными, а глава работающей более 30 лет фирмы "Бликас" говорит, что ее толкают к банкротству.