Вице-спикер Госдумы Толстой обиделся на ЮНЕСКО за критику закона о вырубке лесов на Байкале

Вице-спикер Госдумы, "единоросс" Петр Толстой, неоднократно выступавший за выход России из международных организаций, предлагает выйти из ЮНЕСКО. Депутата обидела критика, которую в адрес российских властей и конкретно Госдумы высказывает эта организация в связи с рассмотрением законопроекта "Об охране озера Байкал".

Документ принят в первом чтении. В случае принятия он позволит вести сплошную рубку деревьев на Байкале "в интересах развития туристической отрасли". Противники закона, среди которых и политики, и экологи, опасаются, что на деле вырубка будет вестись в коммерческих интересах крайне ограниченного круга лиц.

ЮНЕСКО выражала обеспокоенность, поскольку Байкал является объектом всемирного наследия этой организации.

Толстой, фракция которого голосовала за законопроект в первом чтении, в своем Telegram-канале обвиняет организацию в "двойных стандартах и лицемерии".

"В понедельник в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО. Прошла информация, что там, среди прочего, радетели за наследие мира пожурят Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки - какой мол туризм, без нашего разрешения, да еще и во время наложенных нами на Россию и ее граждан санкций? Скажите, мы все еще думаем, что Россия должна сохранять взаимодействие в том числе и с этими организациями?" – возмущается Толстой.

Он называет принятие закона о разрешении вырубке байкальского леса "отстаиванием Россией своих экономических и геополитических интересов".

