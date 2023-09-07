07 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге до конца октября перекроют улицу Сурикова

В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта по улице Сурикова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, будет перекрыт участок от улицы Авиационной до улицы Николая Островского. Ограничения продлятся с 18 сентября по 30 октября этого года.

Как пояснили в мэрии, перекрытие связано со строительством дождевой канализации для объекта капитального строительства. На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. При этом изменения схемы движения общественного транспорта не потребуется.

Ранее в Екатеринбурге назвали улицы, которые перекроют из-за "Кросса наций". Соревнования по легкой атлетике пройдут 16 сентября.

Теги: Сурикова, улица, перекрытие, Екатеринбург


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