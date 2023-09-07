Песков отказался комментировать слухи об "угоне вертолета" на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикации о том, что российский пилот якобы угнал вертолет на Украину.

"Не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно", — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что этот вопрос находится в компетенции Минобороны.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в августе российский летчик Максим Кузьминов якобы угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину.