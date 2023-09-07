Начальник департамента образования Перми Анна Деменева ушла в отставку после скандала

Начальник департамента образования Перми Анна Деменева ушла в отставку. Информацию Накануне.RU официально подтвердили в пресс-службе мэрии.

Слухи об отставке появились в начале недели. Деменева была на больничном. По информации администрации она написала заявление по собственному желанию. С 8 сентября исполняющим обязанности начальника департамента образования администрации Перми назначена Ольга Ершова, ранее работавшая заместителем Деменевой.

Отметим, что отставка может быть связана со скандалом, который произошел в пермской школе №12 с углубленным изучением немецкого языка. В марте 2023 года на экзамен немецкого языка в школу пришли сотрудники ФСБ, после чего принимавший экзамен немец был депортирован из России. В конце апреля Telegram-канал "Прикамские витязи" обвинил руководство школы в недопуске к ученикам участников СВО в рамках проведения уроков "Разговоры о важном". Директор школы Елена Ракинцева объяснила такое решение законом об образовании, запрещающим агитацию учеников. В мае программа обмена с Германией была закрыта. В августе директор школы и несколько учителей покинули свои посты.