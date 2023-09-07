Отделение реабилитации во Владимирской Городской больнице №4 уже приняло первых пять пациентов после инсульта

Помощь по медицинской реабилитации в Городской больнице №4 города Владимира осуществляется в стационарных условиях, отделение рассчитано на 20 коек.

Сейчас в этом отделении уже проходят реабилитацию пять пациентов после инсульта с нарушениями двигательных и речевых функций, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.

В отделение реабилитации попадают из отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Уже на стадии ранней медицинской реабилитации врачи оценивают состояние пациента, реабилитационный потенциал, а главное – настрой и желание самого больного и его родственников работать над восстановлением нарушенных функций организма.

Общий курс реабилитации составляет 21 день. В отделении, которое принимает жителей Владимира, Суздальского и Юрьев-Польского районов, оборудована учебная комната (симулятор квартиры), где больные, перенесшие инсульт, могут заново научиться выполнять простейшие бытовые задачи. Кроме того, пациенты ежедневно занимаются на специальных тренажёрах, позволяющих восстановить утраченные функции, освоить заново бытовые навыки. Для удобства больных коридоры отделения оборудованы поручнями.