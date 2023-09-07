Свердловские приставы открыли "горячую линию", куда можно жаловаться на коллекторов

Судебные приставы Свердловской области проведут "горячую линию" по защите уральцев от коллекторов.

Как сообщили Накануне.RU в региональном главном управлении ФССП, "горячая линия" будет работать в эту пятницу, 8 сентября, с 9:00 до 13:00. Позвонив по номеру +7 (343) 362 27 56 можно будет получить правовую консультацию или сообщить о неправомерных действиях профессиональных взыскателей.

Также по указанному номеру судебные приставы расскажут, что делать при столкновении с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, как написать обращение и какие документы к нему приложить. Кроме этого, сотрудники напомнят о работе интернет-приемной на официальном сайте ведомства, через которую можно подавать обращения.

Напомним, ранее судебные приставы помогли участнику СВО из Екатеринбурга, которому постоянно названивали коллекторы.