ФСБ "накрыла" контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для нужд ВСУ

Федеральная служба безопасности России разгромила группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.

Члены группы покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, затем продавали иностранным заказчикам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости. Изъяти более 100 изделий для боевой авиации, $117 тыс. и €59 тыс.

Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты арестованы.