07 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Средняя этажность возводимых домов в Москве выросла за 10 лет более чем в два раза

Средняя этажность строящихся домов в Москве составляет 27,1 этажа и выросла более чем в два раза за последние 10 лет. Такие данные приводятся в пояснительной записке к внесенному сегодня в Госдуму законопроекту, который предлагает предоставить право представительному органу местного самоуправления принимать решения о запрете на выдачу разрешения на строительство объектов капитального строительства, если это может привести к снижению доступности социальной инфраструктуры или к ухудшению качества жизни граждан.
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Также предлагается обязать представительный орган муниципального образования рассмотреть этот вопрос, если против строительства собрано не менее 1% подписей жителей.

Отмечается, что население Москвы растет, а, например, количество бюджетных организаций здравоохранения снижается. В 2017 году их было 118, а в 2022 году - 106 при увеличении численности населения на миллион человек.

"Несмотря на то, что плотность горожан на квадратный метр растет непропорционально скорости строительства новой социальной инфраструктуры, не избираемые местные органы власти продолжают выдавать разрешения на строительство многоэтажных домов без учета мнения жителей муниципального образования. При этом напрямую избираемые гражданами муниципальные депутаты не обладают полномочиями каким-либо образом влиять на выдачу строительства того или иного объекта капитального строительства", - говорится в пояснительной записке.

Демограф Юрий Крупнов считает, что сама этажность домов в наших мегаполисах противоречит нормальной рождаемости. Не говоря уже о ценах на квартиры, иметь многодетную семью на 20 этаже практически нереально.

Теги: строительство, застройка


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