На принуждение к дистанционному голосованию поступило 13 жалоб – ЦИК

В предстоящий уикенд дистанционно проголосовать смогут избиратели 25 регионов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В 17 субъектах дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяется впервые.

"У избирателей должна быть учетная запись на Госуслугах или на сайте mos.ru (у москвичей). 22 млн могут участвовать, подали заявление 1,2 млн избирателей. В Москве не надо предварительно подавать заявку, поэтому мы не знаем, сколько там людей собираются дистанционно голосовать, подозреваем, что много", - сказала Памфилова на брифинге, посвященном предстоящему ЕДГ.

"381 избирательная кампания будет охвачена ДЭГ. 30 августа 110 тыс. избирателей не поленились и поучаствовали в тестовом дистанционном голосовании. Критических уязвимостей не было выявлено практически, только маленькие недочеты", - рассказала председатель ЦИК.

Она добавила, что на принуждение к ДЭГ поступило всего 13 обращений, и в большинстве случаев информация не подтвердилась. По словам Памфиловой, в некоторых случаях на принуждение жаловались сами члены избиркомов. "Были случаи, когда даже наши коллеги немного попутали: некоторые поняли, что это их заставляют зарегистрироваться на ДЭГ", - сказала Памфилова. На самом же деле, по ее словам, членов избиркомов просили регистрироваться на Госуслугах, чтобы иметь возможность нормально работать в избирательной системе, интегрированной в сайт. А они приняли это за принуждение.