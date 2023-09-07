НАТО пока не считает падение обломков БПЛА в Румынии следствием атаки России

У НАТО нет информации, что инцидент с беспилотником в Румынии был "преднамеренным нападением со стороны России", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Ждем результатов расследования", — сказал он.

6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что на территории страны нашли обломки, которые могут быть частями беспилотников. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования, передает РИА Новости.

Ранее в румынском Минобороны заявляли, что предпринимаемые Россией удары по объектам инфраструктуры на Украине не создают военной угрозы для Румынии. В ведомстве отмечали, что структуры министерства национальной обороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию, сложившуюся в результате атак российских беспилотников на инфраструктуру порта Рени.