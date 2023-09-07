Во всех школах с 6 класса начались профориентационные занятия

С сегодняшнего дня во всех российских школах начались профориентационные занятия в рамках курса "Россия - мои горизонты". Они будут проходить каждый четверг.

Как сообщает пресс-служба Минпросвещения, школьники будут знакомиться с различными профессиями, узнавать о достижениях России в области науки и технологий, о современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях.

В регионы направлены методические рекомендации, которые предусматривают семь направлений реализации этого профориентационного минимума, включая внеурочку, урочную деятельность с углубленным изучением технических дисциплин, воспитательную работу, работу с родителями и даже "профильные предпрофессиональные классы", в рамках которых школа заключает партнерское соглашение с профессиональной организацией, которая может выступать потенциальным работодателем для будущих специалистов.

Раннюю профориентацию многие считают не только излишней, но и рискованной тем, что детям уже с 11-12 лет могут задать не то направление, потому что в этом возрасте дети еще не представляют себе всех особенностей той или иной профессии, да и предпочтения могут еще не раз измениться.

РИА "Катюша" более категорична. Издание пишет, что вместо получения фундаментальных знаний каждого школьника определят в определенную страту, задав "индивидуальную траекторию". То есть не люди будут формировать рынок профессий, а бизнес будет формировать людей и осуществлять их сегрегацию.

Приводится пример заявления на зачисление ребенка в группу для занятий внеурочной деятельности. При этом первые три программы "рекомендованы для обязательного посещения", что само по себе звучит странно: рекомендованы, но обязательны. К ним относятся разговоры о важном, "Россия - мои горизонты" и функциональная грамотность. Заявление должны "добровольно" написать родители, которые сами просят зачислить их ребенка.

Ранее Минпросвещения настаивало на том, что посещение внеурочных занятий является обязательным для учеников. То есть за их пропуск возможно наказание, хотя законодательство предусматривает право выбора родителей в части внеурочной деятельности. Новый ФГОС также предполагает добровольность участия во внеурочной деятельности.