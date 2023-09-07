07 Сентября 2023
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Фото: president.gov.by

Лукашенко решил помочь Африке технологиями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого заявил, Белоруссия – технологичная страна, и она готова делиться этими технологиями не только с Экваториальной Гвинеей, но и с другими государствами Африки, которые будут в этом заинтересованы.

"Вы что-то увидите у нас, познакомитесь с нашими производствами. И если вам что-то понравится, если мы на что-то способны, если мы с вашей точки зрения можем помочь вашему государству и Африке в целом, вы нам скажите, мы обязательно сделаем", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава африканского государства заявил, что повестка переговоров должна включать также и обсуждение актуальной международной проблематики.

"Мы не забываем, что Советский Союз и входившие в него страны сыграли большую роль в освобождении Африканского континента от колониальной зависимости и продолжают это делать (содействуя освобождению от неоколониальной зависимости)", - сказал Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Александр Лукашенко(2023)|Фото: president.gov.by

Теги: Александр Лукашенко, белоруссия, Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого


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