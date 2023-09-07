07 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

При проверке подписных листов в этом году использовали искусственный интеллект – Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о нововведениях завершающейся выборной кампании этого года и озвучила ключевые цифры. Завтра в 85 регионах начинаются выборы.

- Открепительные удостоверения отменены: "Это анахронизм, который мы уже несколько лет не применяем".

- Число негативных сообщений о выборах в сети не опускается ниже 100 постов или комментариев в день.

- "За многодневное голосование мы получили много критики. Но избиратель принял эту форму голосования, люди оценили удобство. Большинство регионов в этом году проводит многодневное голосование в три дня".

- Более 4 тыс. избирательных кампаний завершается в стране. Не проводят выборы только четыре региона: Кабардино-Балкария, Марий Эл, ЯНАО и Санкт-Петербург.

- 33 тыс. мандатов подлежат замене в ходе выборов

- 67 млн избирателей могут принять участие в выборах

- Выдвинуто более 85 тыс. кандидатов, 12 тыс. из них – самовыдвиженцы. Все 23 зарегистрированные партии выдвинули своих кандидатов.

- Сформировано 55 тыс. участковых избирательных комиссий. Более 1000 участков создано в местах временного пребывания избирателей: в больницах, на вокзалах и т.д.

- 20 субъектов используют искусственный интеллект для проверки подписных листов: "С помощью ИИ было обработано более 8 тыс. подписных листов. Это исключает человеческий фактор, субъективность". Сведения о 800 подписантах направлены в МВД на проверку.

Теги: подписные листы, искусственный интеллект, элла памфилова


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