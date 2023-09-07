Экономический потенциал Тюменской области представят на российско-китайском бизнес-форуме

Сегодня на российско-китайском бизнес-форуме "РОСТКИ" представят экономический потенциал Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Мероприятие проходит в Казани 7 и 8 сентября. Ожидается, что оно соберет свыше 3 000 участников из России, ЮАР, Турции, Вьетнама, Марокко, Ирана, Индии.

Российские регионы и китайские провинции смогут обсудить актуальные вопросы по развитию сотрудничества. Так, ожидаются делегации из провинций, с которыми у Татарстана подписаны межрегиональные межправительственные Соглашения: Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Чунцин. Ожидаются большие бизнес-делегации партнеров российских предприятий в сфере промышленности.

Генеральный директор Инвестиционного агентства региона Николай Пуртов выступит на сессии "Взаимные презентации экономических возможностей российских регионов и провинций Китая".

Программа события включает 42 деловые сессии по направлениям: информационные технологии, машиностроение, финансы, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование, инвестиции.

Гостей ожидают выставки китайского автопрома и промышленных предприятий, культурная программа, матч Континентальной хоккейной лиги между клубом "Ак Барс" и командой из КНР.